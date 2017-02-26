Круглый стол по персональным данным. Алматы
Юристы обсудят с бизнес-сообществом правовое регулирование персональных данных.
27 февраля в отеле Holiday Inn эксперты обсудят действующие требования казахстанского законодательства в области персональных данных и что они означают для граждан и бизнеса.
Понятие персональных данных, правовое обеспечение их защиты и использования мало изучены в Казахстане. Хотя уже более трех лет назад в республике действует соответствующий закон, в обществе по-прежнему нет полного понимания природы персональных данных, а следовательно, и механизмов реализации законодательных норм.
Как добиться уравновешивания интересов бизнеса и защиты прав человека, и насколько законодательсво Казахстана обеспечивает такой баланс? Почему приверженность международным стандартам в этой сфере поможет бизнесу в долгосрочной перспективе? Какими мерами ответственности грозит недостаточное внимание к нормам действующего законодательства?
Спикеры:
— Николай Дмитрик (Москва), кандидат юридических наук, руководитель отдела правового консалтинга ParkMedia Consulting
— Руслан Дайырбеков, член Международной ассоциации медиа юристов, автор отчета по регулированию персональных данных в Казахстане
— Жибек Айдымбекова и Данияр Мусахан, юристы Norton Rose Fulbright
К участию приглашаются бизнесы, юристы, специалисты в области информационных технологий и СМИ. Количество мест ограничено.
Просьба подтвердить свое участие по электронной почте.