Выбор и внедрение WMS на складе. Казахстан

Бесплатный вебинар от ABM Cloud, посвященный складской логистике и выбору WMS для склада.

ABM Cloud проведет бесплатный вебинар, посвященный складской логистике и выбору WMS для склада. Мероприятие будет интересно коммерческим и финансовым директорам, директорам по логистике, управляющим складами.

На вебинаре рассмотрим, как при помощи WMS избавиться от проблем на складе, таких как:

— Неупорядоченный документооборот

— Отсутствие топологии и четкого адресного пространства

— Некорректное заполнение справочников номенклатуры

— Неправильная оценка систем хранения

— Невозможность сделать корректный заказ

— Авралы на складе

— Зависимость от сотрудников склада

— Нет расписания ролей сотрудников

— Неэффективное размещение товаров на складе

— Просроченные поставки, простои, недогрузы

— Остановка работы склада для проведения инвентаризации

А также шаги проекта автоматизации:

— Выявление «узких мест» в работе склада, рекомендации по их устранению

— Оптимизация бизнес-процессов складской логистики

— Внедрение WMS для автоматизации работы склада (поставка на условиях аренды SaaS)

— Обучение сотрудников склада

— Методологическая и техническая поддержка, развитие функционала

Подробная программа мероприятия опубликована на сайте компании ABMCloud .

Участие в вебинаре бесплатное при условии предварительной регистрации.

Время проведения вебинара: 10:00-11:30 по времени Киева.