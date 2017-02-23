Выбор и внедрение WMS на складе. Казахстан
Бесплатный вебинар от ABM Cloud, посвященный складской логистике и выбору WMS для склада.
ABM Cloud проведет бесплатный вебинар, посвященный складской логистике и выбору WMS для склада. Мероприятие будет интересно коммерческим и финансовым директорам, директорам по логистике, управляющим складами.
На вебинаре рассмотрим, как при помощи WMS избавиться от проблем на складе, таких как:
— Неупорядоченный документооборот
— Отсутствие топологии и четкого адресного пространства
— Некорректное заполнение справочников номенклатуры
— Неправильная оценка систем хранения
— Невозможность сделать корректный заказ
— Авралы на складе
— Зависимость от сотрудников склада
— Нет расписания ролей сотрудников
— Неэффективное размещение товаров на складе
— Просроченные поставки, простои, недогрузы
— Остановка работы склада для проведения инвентаризации
А также шаги проекта автоматизации:
— Выявление «узких мест» в работе склада, рекомендации по их устранению
— Оптимизация бизнес-процессов складской логистики
— Внедрение WMS для автоматизации работы склада (поставка на условиях аренды SaaS)
— Обучение сотрудников склада
— Методологическая и техническая поддержка, развитие функционала
Подробная программа мероприятия опубликована на сайте компании ABMCloud .
Участие в вебинаре бесплатное при условии предварительной регистрации.
Время проведения вебинара: 10:00-11:30 по времени Киева.