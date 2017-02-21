Код информационной безопасности. Астана

Конференция даст исчерпывающую информацию о новинках и трендах в современных IT-угрозах.

22 февраля в Астане пройдет конференция «Код информационной безопасности». В 2017 году конференция пройдет уже в 13-й раз через 26 городов и 5 стран. Главная цель мероприятия — продемонстрировать новейшие решения в области управления информационной безопасностью, показать реальные кейсы и создать площадку для обмена опытом.

Конференция даст исчерпывающую информацию о новинках и трендах в современных IT-угрозах и достижения в борьбе с ними. Более 100 целевых посетителей в каждом городе, среди которых CIO, руководители отделов и специалисты по ИТ и ИБ, представляющие компании различных отраслей, а также госсектор.

Программу и условия участия можно найти на сайте конференции.