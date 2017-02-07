Open Innovations Startup Tour 2017. Алматы

Мероприятие направлено на поиск инновационных стартап-проектов в Казахстане.

7-8 февраля 2017 года в Алматы на площадке университета «Туран» пройдет Евразийский этап Open Innovations Startup Tour. Мероприятие направлено на поиск инновационных стартап-проектов в Казахстане. Организатором инициативы выступает Фонд «Сколково» (РФ) при поддержке Almaty Tech Garden. Лучшие стартап-проекты получат возможность принять участие в крупнейшей стартап-конференции России — Startup Village. Также, самые перспективные стартап-проекты будут отбираться для участия в международной программе акселерации Startup Kazakhstan. Участники Startup Kazakhstan получат первоначальные инвестиции в размере до $20 000 долларов и возможность пройти акселерацию Almaty Tech Garden.

В программе мероприятия — инновационные конкурсы для стартапов с призовым фондом более 3 млн тенге, презентации более 50 перспективных стартапов, серия мастер-классов от ведущих спикеров в области инновационного предпринимательства.