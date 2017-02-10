Frontend meetup. Астана
Третья встреча разработчиков на тему фронтенда.
Мероприятие пройдет 11 февраля 2017 года
Место проведения — г. Астана, ул. Иманбаевой, 5, коворкинг Цоколь
11 февраля в Астане пройдет третья встреча разработчиков на тему фронтенда. В ходе встречи будут представлены 2-3 доклада, после чего участники смогут задать свои вопросы.
Темы докладов:
1. «Паттерны функционального программирования». Таир Сабыргалиев, компания «ТОО Метафор»
2. «JavaScript: новая надежда». Сергей Смирнов, Frontend разработчик — знакомство с прогрессивным JavaScript фреймворком Vue.js
Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.