Следите за новостями

Frontend meetup. Астана

Третья встреча разработчиков на тему фронтенда.

Мероприятие пройдет 11 февраля 2017 года
Место проведения — г. Астана, ул. Иманбаевой, 5, коворкинг Цоколь

11 февраля в Астане пройдет третья встреча разработчиков на тему фронтенда. В ходе встречи будут представлены 2-3 доклада, после чего участники смогут задать свои вопросы.

Темы докладов:

1. «Паттерны функционального программирования». Таир Сабыргалиев, компания «ТОО Метафор»

2. «JavaScript: новая надежда». Сергей Смирнов, Frontend разработчик — знакомство с прогрессивным JavaScript фреймворком Vue.js

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.

Организатор — Сообщество фронтенд-разработчиков в Астане

 Добавить в Google Calendar