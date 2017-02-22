Партнерская конференция группы компаний UTTC. Астана

Объединенные коммуникации и надежность передачи данных для организаций любого масштаба.

Группа компаний UTTC проведет в Астане партнерскую конференцию «HP Enterprise. В ногу со временем: Объединенные коммуникации и надежность передачи данных для организаций любого масштаба». В ходе мероприятия выступят представители компаний HPE Networking и UTTC Казахстан.

Программа конференции:

9:15 — 9:50 Регистрация участников. Приветственный кофе

9:50 — 10:00 Приветственное слово от компании. Рустам Есиркенов, коммерческий директор UTTC Казахстан

10:00 — 10:45 HPE Aruba Networks: Mobile First Architecture. Вячеслав Самойленко, HPE Networking Sales Manager

10:45 — 11:30 НРE Aruba — сеть корпоративного уровня. Ельжан Нассипов, технический консультант HPE Networking

11:30 — 12:00 Aruba AirWave — обзор мультивендорной системы управления. Ельжан Нассипов, технический консультант HPE Networking

12:00 — 12:45 Перерыв на кофе

12:45 — 13:30 Aruba ClearPass — безопасный доступ в сеть. Ельжан Нассипов, технический консультант HPE Networking

13:30 — 14:30 Перерыв на обед

14:30 — 15:30 Обзор EDR-платформы Digital Guardian, одного из лидеров на рынке DLP-систем. Конкурентная среда и позиционирование Digital Guardian на рынке. Рустам Есиркенов, коммерческий директор UTTC Казахстан

15:30 — 16:00 Skylane Optics. Ярослав Светлейший, продакт-менеджер UTTC по направлению Skylane Optics

16:00 — 16:30 Escene — профессиональный разработчик и производитель бюджетных IP-телефонов, работающих в VoIP-решениях по всему миру. Обзор продуктовой линейки. Артем Пархоменко, продакт-менеджер UTTC по направлению Escene

16:30 — 17:00 Беспроводные сети на базе Ubiquiti Networks. Новинки в продуктовой линейке (UniFi AP, AC Mesh, UniFi AP, AC, Education). Александр Радченко, продакт-менеджер UTTC по направлению Ubiquiti Networks

17:00 Окончание конференции. Вопросы и ответы

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации. Для этого необходимо отправить контактные данные (ФИО, номер телефона, email) с наименованием компании по электронной почте.