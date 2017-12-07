PROFIT Mobile Day. Алматы

Мобильные технологии в бизнесе — конференция для управляющих, ИТ-руководителей, менеджеров среднего звена и специалистов любого бизнеса, использующего мобильные решения.

Мобильные технологии в бизнесе — конференция для управляющих, ИТ-руководителей, менеджеров среднего звена и специалистов любого бизнеса, использующего мобильные решения.

В мире все более и более набирает обороты понятие мобильности — гаджеты, софт, корпоративные решения. С развитием этих сфер все актуальнее становятся и вопросы по их практическому применению. Нужны ли бизнесу подобные решения? Как интегрировать корпоративное ПО на мобильные устройства и надо ли вообще это делать? Какие меры безопасности следует применять и нужны ли сотрудникам мобильные девайсы? Стоит ли ожидать реальной выгоды от мобильных решений? Внедрение, поддержка и использование мобильности в бизнес-среде является поводом для бурных дебатов среди представителей ИТ-сектора. Мы предлагаем перенести эти дебаты из кулуаров в рамки отдельной масштабной конференции PROFIT Mobile Day.

Спикеры и гости PROFIT Mobile Day обсудят казахстанские реалии принципа BYOD, проблемы безопасности, вопросы интеграции мобильных решений и устройств в ИТ-инфраструктуру компании, а также корпоративный мобильный софт и современные решения для ведения бизнеса. У участников конференции будет возможность не только прослушать доклады и узнать мнение экспертов рынка, но и поучаствовать в дискуссиях, выразить собственную точку зрения и задать все интересующие вопросы представителям вендоров и заказчиков.

Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.