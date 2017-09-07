PROFIT Print Day. Алматы

Современные технологии печати — конференция для всех, кто печатает.

Информационные технологии могут сослужить хорошую службу компаниям, желающим оптимизировать свою печатную инфраструктуру. Казалось бы, расходы и издержки при печати весьма невысоки: один-два ошибочно напечатанных листа, например — их можно просто выбросить и снова отправить информацию на печать. Однако это утверждение о незатратности может быть верным только в условиях домашнего использования принтеров. Стоит лишь подсчитать, какие расходы ежемесячно затрачивает даже небольшая компания на картриджи, бумагу, обслуживание печатной техники, сканеров и т. д., и необходимость оптимизации становится очевидной. А в условиях нынешней экономической нестабильности компаниям необходимо использовать любую возможность сокращения расходов.

Печатное оборудование, запчасти и расходные материалы в компаниях закупаются обычно по мере необходимости. Кроме того, зачастую различные департаменты осуществляют закупку самостоятельно. При этом учету расходов на печать, копирование, сканирование не уделяется внимания из-за незначительной стоимости единичной копии. Как итог: в компаниях неконтролируемо растет «зоопарк» устройств, возникают сложности из-за эксплуатации разнородного парка печатной техники, а точными данными по стоимости печати никто не владеет.

Факты в данном случае таковы: порядка 40% распечаток выбрасываются в течение 24 часов, а средняя компания тратит до 6% своих доходов на управление документами. В масштабах бизнеса расходы на неконтролируемую печать оказываются очень большими, и на данный факт нельзя не обращать внимание. Разумный подход в данном случае подразумевает понимание: кто, что, как и зачем печатает. Посредством оптимизации печатной инфраструктуры бизнес может уменьшить свои расходы на печать до 30%.

В рамках конференции PROFIT Print Day спикеры и участники обсудят современные решения для печати, вопросы безопасности, возможности применения облачных технологий и аутсорсинга, снижение издержек, а также управление печатными потоками, включая и аналитику.

Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.