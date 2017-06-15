PROFIT Callcenter Day. Алматы

Новые технологии в колл-центрах — конференция для владельцев, управляющих, руководителей ЦОВ и ИТ-директоров любых организаций с колл-центром.

Для компаний, занятых в сфере услуг и продаж на массовом рынке, ключевым фактором является общение с клиентами. В то же время — это самый уязвимый момент в бизнесе. Всем известен постулат: «один довольный клиент расскажет максимум троим, а недовольный — минимум девяти». Современные же цифровые средства общения способны увеличить это число до сотен и тысяч.

Здесь возникает вопрос — как бизнесу нивелировать и даже предотвратить такие недовольства клиентов? Как делать их более лояльными? И как вообще узнать, что ваши клиенты недовольны? Ответ на все эти и многие другие вопросы, возникающие при ежедневном общении с клиентами и заказчиками, лежит в использовании современных решений для call-центров. Что это за решения, каков их функционал, какую аналитику можно получить с их помощью, какой Call-центр выбрать — корпоративный или аутсорсинговый — вы узнаете в рамках первой казахстанской конференции PROFIT Callcenter Day.

Call-центр — это не роскошь, а ключевая составляющая бизнеса. Мы расскажем, как поднять общение с клиентами на новый уровень и извлечь максимум выгоды от ИТ!

Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.