Бизнес-завтрак по Big Data. Алматы

Мероприятие будет интересно руководителям, отвечающим в организациях за работу с данными.

DIS Group, мастер-дистрибьютор решений Informatica в России и СНГ, и Arenadata, российский разработчик многоцелевой платформы данных приглашают на бизнес-завтрак, где у вас будет возможность познакомиться с новейшими технологиями в области Big Data. Мероприятие будет интересно руководителям, отвечающим в организациях за работу с данными: управление, доступ, анализ, интеграция, безопасность и администрирование.

Программа бизнес-завтрака:

10:00 — 10:10 Приветственное слово. Канат Абиров, СEO DIS Group KZ

10:10 — 11:10 Многофункциональная платформа Arenadata, Сергей Золотарев, основатель

— Основные современные архитектурные подходы к построению платформ данных

— Общий обзор платформы данных Arenadata Enterprise Data Platform

— Обзор основных компонентов платформы Arenadata

— Примеры реализованных проектов

— Взаимодействие и сотрудничество с DIS Group

11:11 — 12:00 Расширение функционала платформы Arenadata на базе решений Informatica, Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group

— Загрузка и контроль качества данных

— Каталогизации данных на Hadoop

— Сценарии использования решения

— Примеры проектов

12:00-13:00 Обсуждение, дискуссия

Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00. Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.