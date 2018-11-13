Бизнес-завтрак по Big Data. Алматы
Мероприятие будет интересно руководителям, отвечающим в организациях за работу с данными.
DIS Group, мастер-дистрибьютор решений Informatica в России и СНГ, и Arenadata, российский разработчик многоцелевой платформы данных приглашают на бизнес-завтрак, где у вас будет возможность познакомиться с новейшими технологиями в области Big Data. Мероприятие будет интересно руководителям, отвечающим в организациях за работу с данными: управление, доступ, анализ, интеграция, безопасность и администрирование.
Программа бизнес-завтрака:
10:00 — 10:10 Приветственное слово. Канат Абиров, СEO DIS Group KZ
10:10 — 11:10 Многофункциональная платформа Arenadata, Сергей Золотарев, основатель
— Основные современные архитектурные подходы к построению платформ данных
— Общий обзор платформы данных Arenadata Enterprise Data Platform
— Обзор основных компонентов платформы Arenadata
— Примеры реализованных проектов
— Взаимодействие и сотрудничество с DIS Group
11:11 — 12:00 Расширение функционала платформы Arenadata на базе решений Informatica, Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group
— Загрузка и контроль качества данных
— Каталогизации данных на Hadoop
— Сценарии использования решения
— Примеры проектов
12:00-13:00 Обсуждение, дискуссия
Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00. Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.