Спикерами выступят ведущие разработчики IT-компаний Казахстана и России.

В офисе «Колеса|Крыша|Маркет» пройдет Kolesa Mobile 3.0 — встреча для разработчиков мобильных приложений. Приглашенными спикерами станут Егор Толстой и Николай Нестеров (Avito. ru), а также ведущие разработчики «Колеса|Крыша|Маркет», Chocolife, Noble Applications, Альфа-Банка и другие.

На встрече будут рассмотрены вопросы технологий (Java, Kotlin, Swift, Obj-C), архитектуры (MVP, MVVM и другие), тестирования приложений, процесса разработки и применения их в реальных проектах.

Количество мест ограничено, поэтому регистрация обязательна. Подробности и регистрация по ссылке.