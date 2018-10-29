Channel Connect. Алматы

Новый формат партнерской конференции Microsoft создан для того, чтобы партнеры могли получить нужную и актуальную информацию из первых рук.

Microsoft Kazakhstan приглашает своих партнеров, а также реселлеров программного обеспечения и компьютерной техники посетить мероприятие Channel Connect, которое пройдет 30 октября в Алматы. Для этого мероприятия мы подготовили новые материалы и демонстрации по Windows 10 и Office 2019, пригласили представителей крупных производителей устройств рассказать о своих новинках и нашли экспертов по темам, которые могут быть полезны для наших партнеров.

В части, посвященной продуктам Microsoft, мы планируем обсудить такие темы, как:

— Окончание поддержки Windows 7 и аргументы в пользу перехода на современные устройства с Windows 10

— Новые возможности последнего обновления Windows 10 October 2018 Update

— Алгоритм выбора правильного способа приобретения Windows и помощь заказчику в распознавании нелицензионных и нелегальных продуктов

— Выход Microsoft Office 2019, возможности подписки Office 365 Business Premium

— Основы продаж Microsoft Office и работа с возражениями.

На демо-выставке, которая будет организована в фойе, вы сможете познакомиться с последними новинками устройств от международных и локальных производителей и побывать в виртуальной реальности.

Ключевые спикеры мероприятия — Тибор Колеяк, генеральный директор Microsoft Казахстан, Сергей Дмитриев, руководитель отдела по работе с производителями вычислительной техники Microsoft Россия и СНГ, Марат Хайрулин, менеджер по партнерским коммуникациям Microsoft Россия и СНГ.

Приглашенные эксперты поднимут следующие темы:

— Команда «Центра анализа и расследования кибер атак» расскажет о состоянии кибербезопасности в РК и основах защиты от киберугроз

— Наталья Худайбергенова, эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер расскажет о важных аспектах проведения тендеров и госзакупок

— Иван Масютин, руководитель направления интернет-маркетинга в международном медийном холдинге расскажет о приемах цифрового маркетинга, которые позволят продавать больше.

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации. К участию допускаются представители IT реселлеров, системных интеграторов, продацов ПО и компьютерной техники.