Продуктивная работа в Windows 10 и Microsoft Office. Алматы

Мастер-класс будет полезен для всех, кто использует Windows 10 и Microsoft Office в ежедневной работе — менеджеров по продажам, маркетологов, предпринимателей, и др.

Мероприятие пройдет в формате встреча-демонстрация. То есть, на ней можно будет и пообщаться, и задать вопросы, и увидеть демонстрацию возможностей Windows 10 и Office 2019.

Office 2019 вышел в октябре, а Windows 10 получила в октябре значительное обновление. На мастер-классе вы узнаете самые-самые свежие фичи. Причем, в нашем фокусе будут именно те возможности продуктов, которые позволят вам работать эффективнее и креативнее.

Например, вы узнаете:

— Как с минимальными усилиями создавать яркие документы.

— Как скопировать текст на одном, а вставить на другом устройстве.

— Как сделать презентацию с динамическими 3D объектами.

— Как добавлять заметки от руки к документам, фото, видео, картам и снимкам экрана.

— Как за два клика передать файл на другой компьютер без флешки, интернета и эл. Почты.

— Как заполнить большую таблицу нужными данными и не устать.

— Как открывать последние документы легким движением руки.

И это, конечно, далеко не все полезные лайфхаки, которыми мы готовы с вами поделиться. Ну и, поскольку мы будем говорить о лицензионных продуктах Microsoft, мы обсудим способы приобретения продуктов, подискутируем о том, чем лицензия лучше «пиратки» и о том, почему пользователи лицензионных продуктов не только работают продуктивнее, но живут спокойнее.

Спикером на мероприятии выступит Марат Хайрулин, менеджер по партнерским коммуникациям Майкрософт.

Мероприятие пройдет с 14 до 16 часов. Онлайн-регистрация для участия в тренинге будет доступна в ближайшее время.