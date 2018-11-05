Oracle Cloud Roadshow. Караганда
Последние новости в мировой ИТ-отрасли, встреча с лучшими экспертами Oracle, возможность пообщаться с коллегами и обсудить интересующие вопросы.
Приглашаем вас на конференцию Oracle Cloud Roadshow, посвященную решениям Oracle в области хранения, обработки и резервирования данных. Вы сможете провести время в компании экспертов Oracle в области облачных вычислений и управления ИТ-ресурсами, используя облачные сервисы Oracle, и не только.
Oracle Cloud Roadshow — это лучшее и самое новое от Oracle:
— последние новости в мировой ИТ-отрасли
— встреча с лучшими экспертами Oracle
— возможность пообщаться с коллегами и обсудить интересующие вопросы.
На мероприятии вы узнаете о современных подходах к развитию ИТ-инфраструктуры, о решениях в сфере оптимизации бизнес-процессов, о том, как использовать инновационные технологии. Вы сможете задать интересующие вопросы команде Oracle во время презентаций или после в неформальной обстановке.
Спикерами на мероприятии выступят:
— Вячеслав Чаплин, представитель облачной платформы Oracle
— Евгений Кудрявцев, ведущий технический консультант Oracle
— Роман Рахамимов, ведущий технический консультант Oracle
— Антон Семчишен, ведущий технический специалист Oracle
Программа мероприятия и условия регистрации доступны на сайте мероприятия.