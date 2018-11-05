Oracle Cloud Roadshow. Караганда

Последние новости в мировой ИТ-отрасли, встреча с лучшими экспертами Oracle, возможность пообщаться с коллегами и обсудить интересующие вопросы.

Приглашаем вас на конференцию Oracle Cloud Roadshow, посвященную решениям Oracle в области хранения, обработки и резервирования данных. Вы сможете провести время в компании экспертов Oracle в области облачных вычислений и управления ИТ-ресурсами, используя облачные сервисы Oracle, и не только.

Oracle Cloud Roadshow — это лучшее и самое новое от Oracle:

— последние новости в мировой ИТ-отрасли

— встреча с лучшими экспертами Oracle

— возможность пообщаться с коллегами и обсудить интересующие вопросы.

На мероприятии вы узнаете о современных подходах к развитию ИТ-инфраструктуры, о решениях в сфере оптимизации бизнес-процессов, о том, как использовать инновационные технологии. Вы сможете задать интересующие вопросы команде Oracle во время презентаций или после в неформальной обстановке.

Спикерами на мероприятии выступят:

— Вячеслав Чаплин, представитель облачной платформы Oracle

— Евгений Кудрявцев, ведущий технический консультант Oracle

— Роман Рахамимов, ведущий технический консультант Oracle

— Антон Семчишен, ведущий технический специалист Oracle

Программа мероприятия и условия регистрации доступны на сайте мероприятия.