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Elcore Launch Event. Астана

Конференция для владельцев, руководителей отдела продаж, коммерческих директоров и технических специалистов системных интеграторов и разработчиков ПО.

Мероприятие пройдет 10 октября 2018 года
Место проведения — г. Астана, ул. Турара Рыскулова 6/1, отель Wyndham Garden Astana

Приглашаем вас провести время в компании экспертов Elcore в области облачных вычислений и обсудить возможности партнерства в рамках Elcore Launch Event.

На мероприятии вы узнаете о:

— группе компаний Elcore — дистрибьюторе ИТ-решений в 12 странах
— канале продаж Microsoft Cloud Service Provider (CSP) и возможностях расширения вашего бизнеса с его помощью
— биллинговой системе компании — очень удобном инструменте для партнера в канале продаж CSP и отличиях с существующими подобными инструментами

На мероприятии выступят следующие спикеры:

— Евгений Морозов, стратегический директор по развитию ИТ Elcore Group
— Анатолий Бакал, Microsoft MVP, Veeam Vanguard, ISO 27001 LA, SA, Elcore Cloud
— Тибор Колеяк, генеральный менеджер Microsoft Казахстан
— Улан Каражигитов, менеджер по маркетингу продуктов Office 365 и Microsoft 365, Microsoft

Подробная программа конференции, а также регистрация доступны на сайте мероприятия.

Организатор — ТОО «PROFIT Events»
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-20, 317-14-92, (747) 094-05-75

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