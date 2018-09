Информационные технологии в госсекторе. Бишкек

IT in Government — это площадка для обмена опытом и трендами развития IT в государственных структурах.

Мероприятие пройдет 11 октября 2018 года Место проведения — КР, г. Бишкек, ул. Юсупа Абдрахманова, 191, Hyatt Regency Bishkek









Государственный комитет информационных технологий и связи КР совместно с системным интегратором Green Light проводит конференцию IT in Government 2018. Создание экспертного совета при Президенте Кыргызской Республики по вопросам цифровой трансформации показало приоритет государства в сфере IT на ближайшие годы. В настоящее время перед отечественными IT-экспертами стоят уже совершенно другие задачи и гораздо более серьезные вызовы. IT in Government — это площадка для обмена опытом и трендами развития IT в государственных структурах. Темы IT in Government 2018: — Цифровизация

— Информационная безопасность

— Кадры в IT Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться.

