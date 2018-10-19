Следите за новостями

Цифра дня

5800 спутниковых станций Astel установлено по РК

Google DevFest 2018. Алматы

На ежегодной конференции выступят международные и региональные спикеры.

Мероприятие пройдет 20 октября 2018 года
Место проведения — г. Алматы, пр.Жибек-Жолы 135/10а (уг.ул. Амангельды), IT-квартал Tech Garden

Google Developers Group Almaty и Astana совместно с Women Techmakers Almaty приглашают на ежегодную конференцию DevFest Kazakhstan'18, на которой выступят международные и региональные спикеры. В прошлом году мероприятие посетило более 350 участников.

Основные цели мероприятия — вдохновение, образование и помощь местным разработчикам, заинтересованным в мобильных и веб-технологиях, а также популяризация информационных технологий в целом. 

Темы которые планируется осветить на мероприятии:

— Мобильная разработка iOS
— Структуризация зависимостей iOS приложения
— Мобильная разработка Android
— Мобильная разработка Android (Kotlin)
— Современная разработка веб-приложений
— Кейс разработки на GO
— Kubernetes
— Machine learning
— OPEN API как инфраструктура для финтеха
— IoT
— Виртуальная реальность
— Firebase кейс
— Современный DevOps-инг
— Главные тренды веб-стандартов в 2018 году
— Чат-боты: зачем и для кого
— GRPC — не REST’ом единым
— Как дизайнеру облегчить жизнь разработчику
— Agile
— Управление распределенной командой, секреты
— Правила работы Тимлида

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.

Организатор — GDG Almaty

 Добавить в Google Calendar