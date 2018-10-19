Google DevFest 2018. Алматы

На ежегодной конференции выступят международные и региональные спикеры.

Google Developers Group Almaty и Astana совместно с Women Techmakers Almaty приглашают на ежегодную конференцию DevFest Kazakhstan'18, на которой выступят международные и региональные спикеры. В прошлом году мероприятие посетило более 350 участников.

Основные цели мероприятия — вдохновение, образование и помощь местным разработчикам, заинтересованным в мобильных и веб-технологиях, а также популяризация информационных технологий в целом.

Темы которые планируется осветить на мероприятии:

— Мобильная разработка iOS

— Структуризация зависимостей iOS приложения

— Мобильная разработка Android

— Мобильная разработка Android (Kotlin)

— Современная разработка веб-приложений

— Кейс разработки на GO

— Kubernetes

— Machine learning

— OPEN API как инфраструктура для финтеха

— IoT

— Виртуальная реальность

— Firebase кейс

— Современный DevOps-инг

— Главные тренды веб-стандартов в 2018 году

— Чат-боты: зачем и для кого

— GRPC — не REST’ом единым

— Как дизайнеру облегчить жизнь разработчику

— Agile

— Управление распределенной командой, секреты

— Правила работы Тимлида

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.