Google DevFest 2018. Алматы
На ежегодной конференции выступят международные и региональные спикеры.
Google Developers Group Almaty и Astana совместно с Women Techmakers Almaty приглашают на ежегодную конференцию DevFest Kazakhstan'18, на которой выступят международные и региональные спикеры. В прошлом году мероприятие посетило более 350 участников.
Основные цели мероприятия — вдохновение, образование и помощь местным разработчикам, заинтересованным в мобильных и веб-технологиях, а также популяризация информационных технологий в целом.
Темы которые планируется осветить на мероприятии:
— Мобильная разработка iOS
— Структуризация зависимостей iOS приложения
— Мобильная разработка Android
— Мобильная разработка Android (Kotlin)
— Современная разработка веб-приложений
— Кейс разработки на GO
— Kubernetes
— Machine learning
— OPEN API как инфраструктура для финтеха
— IoT
— Виртуальная реальность
— Firebase кейс
— Современный DevOps-инг
— Главные тренды веб-стандартов в 2018 году
— Чат-боты: зачем и для кого
— GRPC — не REST’ом единым
— Как дизайнеру облегчить жизнь разработчику
— Agile
— Управление распределенной командой, секреты
— Правила работы Тимлида
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.