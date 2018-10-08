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CRM Conference 2018. Алматы

Вас ждут секции, посвященные продажам, маркетингу и клиентскому сервису, доклады от признанных экспертов в области продаж и коммуникаций с клиентами.

Мероприятие пройдет 9 октября 2018 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Достык, 52/2, гостиница «Казахстан»

9 октября в Алматы пройдет CRM Conference 2018 — единственная в Казахстане CRM конференция. На мероприятии вы узнаете, как и где искать новых клиентов и не потерять старых, как сделать так, чтобы клиенты хотели покупать только у вас, как создать уникальный сервис, чтобы продать больше.

Конференция будет интересна владельцам бизнеса, которые хотят понимать, как увеличить доходы, коммерческим директорам и директорам по развитию, руководителям и сотрудникам отделов продаж, директорам по маркетингу. Вас ждут секции, посвященные продажам, маркетингу и клиентскому сервису, доклады от признанных экспертов в области продаж и коммуникаций с клиентами, а также экспертная дискуссия.

Для участия в конференции необходимо пройти предварительную регистрацию.

Организатор — ТОО «1C-Битрикс Казахстан»
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, оф. 304, 315
+7 (727) 329-24-24, 328-29-29

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