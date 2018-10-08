CRM Conference 2018. Алматы

Вас ждут секции, посвященные продажам, маркетингу и клиентскому сервису, доклады от признанных экспертов в области продаж и коммуникаций с клиентами.

9 октября в Алматы пройдет CRM Conference 2018 — единственная в Казахстане CRM конференция. На мероприятии вы узнаете, как и где искать новых клиентов и не потерять старых, как сделать так, чтобы клиенты хотели покупать только у вас, как создать уникальный сервис, чтобы продать больше.

Конференция будет интересна владельцам бизнеса, которые хотят понимать, как увеличить доходы, коммерческим директорам и директорам по развитию, руководителям и сотрудникам отделов продаж, директорам по маркетингу. Вас ждут секции, посвященные продажам, маркетингу и клиентскому сервису, доклады от признанных экспертов в области продаж и коммуникаций с клиентами, а также экспертная дискуссия.

Для участия в конференции необходимо пройти предварительную регистрацию.