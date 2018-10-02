На бизнес-конференции IBM вы узнаете, какие технологии и решения будут определять бизнес-ландшафт ближайшего будущего.

В Астане пройдет бизнес-конференция компании IBM под названием «Цифровизация — время новых возможностей». На пленарной сессии конференции эксперты и лидеры мнений расскажут о ключевых тенденциях в мире информационных технологий, прогрессивных разработках и инновационных решениях, которые будут определять бизнес-ландшафт ближайшего будущего, а также обсудят вызовы и задачи, стоящие перед современными руководителями.

В рамках трех индустриальных сессий приглашенные эксперты, бизнес-партнеры, заказчики IBM обсудят специфику и перспективы практического применения технологий блокчейн, искусственного интеллекта, систем безопасности, облачных технологий в рамках цифровой трансформации предприятий.

На выставке, которая пройдет в рамках конференции, будут представлены стенды IBM и бизнес-партнеров, демонстрирующие инновации в области искусственного и дополненного интеллекта, возможности облачных технологий на практике, актуальные инфраструктурные решения.

Регистрация на конференцию открыта до 2 октября.