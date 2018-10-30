Евразийский саммит лидеров цифровой экономики. Астана

В ходе саммита планируется обсуждение существующих методологий и лучших практик проектного, программного и портфельного управления.

В ходе саммита планируется обсуждение существующих методологий и лучших практик проектного, программного и портфельного управления, повышения производительности труда и эффективности операционной, инвестиционной, инновационной и финансовой деятельности государственных и бизнес-структур приоритетных отраслей Казахстана в условиях перехода к цифровой экономике. На саммите будет представлен успешный опыт внедрения цифровых IT-платформ на промышленных предприятиях стран ЕАЭС.

Повестка саммита включает помимо пленарного заседания:

— Инженерную конференцию на тему «Реальная и виртуальная организация: оценка уровня зрелости и технологический аудит проектов инжиниринга и ре-инжиниринга цифровой экономики в Индустрии 4.0»

— Съезд проектных, программных и портфельных менеджеров РК

— Национальный конгресс студентов-предпринимателей РК

— Конференцию изобретателей и рационализаторов РК

— Бизнес-практикум «Женское лидерство в цифровой экономике: мифы или новая реальность?»

— Научные коллоквиумы

Подробная информация на сайте мероприятия.