Blockchain & Bitcoin Conference Astana. Астана
Цель события — сформировать единую площадку для коммуникации блокчейн-экспертов со всего мира.
17 октября в Казахстане пройдет международная конференция Blockchain & Bitcoin Conference Astana. Цель события — сформировать единую площадку для коммуникации блокчейн-экспертов со всего мира. Конференция посвящена развитию технологии блокчейн, криптовалютному рынку и сфере ICO.
Воспользуйтесь возможностью пообщаться с ведущими специалистами IBM, Deloitte, KPMG и BlockchainKZ и другими лидерами криптосферы и узнать больше о технологии от опытных экспертов!
В число первых спикеров конференции вошли следующие эксперты:
— руководитель департамента налогового и юридического консультирования KPMG в Казахстане и Центральной Азии Рустем Садыков
— старший советник департамента финансового консультирования Deloitte Бауржан Шалбаев
— старший IТ-архитектор корпорации IBM Михаил Коротко
— президент Ассоциации разработчиков и пользователей технологий блокчейн в BlockchainKZ Батырбек Умаров
— лидер мнений в сфере блокчейна, инвестор и основатель EXCAVO Евгений Лоза
Организатор события — компания Smile-Expo. Ее опыт — 12 лет работы, 187 мероприятий, среди которых — 47 блокчейн-конференций в 25 странах от Европы и Азии до Австралии. В этом году компания провела конференции в России, Украине, Эстонии, Израиле, Филиппинах, Германии, Швейцарии, Финляндии, Австралии, Грузии, Франции и Швеции.
Больше информации о событии — на официальном сайте Blockchain & Bitcoin Conference Astana.