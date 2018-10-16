Blockchain & Bitcoin Conference Astana. Астана

Цель события — сформировать единую площадку для коммуникации блокчейн-экспертов со всего мира.

17 октября в Казахстане пройдет международная конференция Blockchain & Bitcoin Conference Astana. Цель события — сформировать единую площадку для коммуникации блокчейн-экспертов со всего мира. Конференция посвящена развитию технологии блокчейн, криптовалютному рынку и сфере ICO.

Воспользуйтесь возможностью пообщаться с ведущими специалистами IBM, Deloitte, KPMG и BlockchainKZ и другими лидерами криптосферы и узнать больше о технологии от опытных экспертов!

В число первых спикеров конференции вошли следующие эксперты:

— руководитель департамента налогового и юридического консультирования KPMG в Казахстане и Центральной Азии Рустем Садыков

— старший советник департамента финансового консультирования Deloitte Бауржан Шалбаев

— старший IТ-архитектор корпорации IBM Михаил Коротко

— президент Ассоциации разработчиков и пользователей технологий блокчейн в BlockchainKZ Батырбек Умаров

— лидер мнений в сфере блокчейна, инвестор и основатель EXCAVO Евгений Лоза

Организатор события — компания Smile-Expo. Ее опыт — 12 лет работы, 187 мероприятий, среди которых — 47 блокчейн-конференций в 25 странах от Европы и Азии до Австралии. В этом году компания провела конференции в России, Украине, Эстонии, Израиле, Филиппинах, Германии, Швейцарии, Финляндии, Австралии, Грузии, Франции и Швеции.

Больше информации о событии — на официальном сайте Blockchain & Bitcoin Conference Astana.