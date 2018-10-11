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MobiEvent’18. Алматы

Седьмая международная конференция «Мобильные сервисы и платежи».

Мероприятие пройдет 11 — 12 октября 2018 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Курмангазы 36, уг. ул. Кунаева, отель «Достык»

В Алматы состоится седьмая международная конференция «Мобильные сервисы и платежи — MobiEvent'18», посвященная ситуации и вопросам развития рынка мобильных финансовых услуг и платежных технологий Казахстана и стран СНГ.

MobiEvent — первое в Казахстане отраслевое событие, в котором из года в год принимают участие представители национальных и международных банков, электронных платежных систем, систем мобильных платежей, операторов сотовой связи, разработчиков оборудования и программного обеспечения, контент- и сервис-провайдеров. Конференция представляет собой открытую дискуссионную площадку и трибуну для обмена практическим опытом на тему развития мобильной и электронной коммерции, платежных решений, инновационных технологий, а также мобильной рекламы.

Конференция пройдет в течение двух дней. 11 октября состоится конференция, а 12 октября пройдут платные мастер-классы с участием лидеров и экспертов финансовой отрасли и технологических компаний.

Программу мероприятия, а также условия участия можно найти на официальном сайте MobiEvent’18.

Организатор — ТОО «Интервэйл Казахстан»
г. Алматы, ул. Шевченко 118, БЦ «Алтын Гасыр», 2 этаж, офис 234
+7 (727) 244-04-48

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