MobiEvent’18. Алматы

Седьмая международная конференция «Мобильные сервисы и платежи».

В Алматы состоится седьмая международная конференция «Мобильные сервисы и платежи — MobiEvent'18», посвященная ситуации и вопросам развития рынка мобильных финансовых услуг и платежных технологий Казахстана и стран СНГ.

MobiEvent — первое в Казахстане отраслевое событие, в котором из года в год принимают участие представители национальных и международных банков, электронных платежных систем, систем мобильных платежей, операторов сотовой связи, разработчиков оборудования и программного обеспечения, контент- и сервис-провайдеров. Конференция представляет собой открытую дискуссионную площадку и трибуну для обмена практическим опытом на тему развития мобильной и электронной коммерции, платежных решений, инновационных технологий, а также мобильной рекламы.

Конференция пройдет в течение двух дней. 11 октября состоится конференция, а 12 октября пройдут платные мастер-классы с участием лидеров и экспертов финансовой отрасли и технологических компаний.

Программу мероприятия, а также условия участия можно найти на официальном сайте MobiEvent’18.