Oracle Customer Day. Алматы
Конференция, посвященная решениям Oracle в области больших данных, машинного обучения и обеспечения безопасности.
Приглашаем вас провести время в компании экспертов Oracle в области облачных вычислений и управления ИТ-ресурсами в рамках Oracle Customer Day.
На мероприятии вы узнаете о:
— современных подходах к развитию ИТ, обусловленных цифровой трансформацией;
— решениях в сфере оптимизации бизнес-процессов, обеспечивающие новый уровень качества обслуживания;
— использовании инновационных технологий для создания уникальных услуг.
Особое внимание мы уделим теме безопасности в финансовом и смежных отраслях.
Ключевые темы конференции:
— Большие данные. Как использовать уже накопленные данные во благо бизнеса?
— Машинное обучение. Использование возможностей нейросетей для построения прогнозов продаж и не только.
— Интеграция данных. Консолидация данных из различных источников для управления и анализа.
— Обеспечение безопасности. Как обеспечить безопасный доступ к чувствительным данным?
В качестве спикеров на конференции выступят Мария Коваленко, руководитель отдела продаж Oracle Digital в России и Казахстане, Алексей Захаров, руководитель подразделения консалтинга продаж Oracle Digital в России, СНГ и Центральной Азии, Глеб Маркевич, старший технический специалист Oracle Digital в России, СНГ и Центральной Азии, Роман Рахамимов, старший технический специалист Oracle Digital в России, СНГ и Центральной Азии.
Программа мероприятия, а также условия регистрации доступны на сайте конференции.