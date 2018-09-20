Oracle Customer Day. Алматы

Конференция, посвященная решениям Oracle в области больших данных, машинного обучения и обеспечения безопасности.

Приглашаем вас провести время в компании экспертов Oracle в области облачных вычислений и управления ИТ-ресурсами в рамках Oracle Customer Day.

На мероприятии вы узнаете о:

— современных подходах к развитию ИТ, обусловленных цифровой трансформацией;

— решениях в сфере оптимизации бизнес-процессов, обеспечивающие новый уровень качества обслуживания;

— использовании инновационных технологий для создания уникальных услуг.

Особое внимание мы уделим теме безопасности в финансовом и смежных отраслях.

Ключевые темы конференции:

— Большие данные. Как использовать уже накопленные данные во благо бизнеса?

— Машинное обучение. Использование возможностей нейросетей для построения прогнозов продаж и не только.

— Интеграция данных. Консолидация данных из различных источников для управления и анализа.

— Обеспечение безопасности. Как обеспечить безопасный доступ к чувствительным данным?

В качестве спикеров на конференции выступят Мария Коваленко, руководитель отдела продаж Oracle Digital в России и Казахстане, Алексей Захаров, руководитель подразделения консалтинга продаж Oracle Digital в России, СНГ и Центральной Азии, Глеб Маркевич, старший технический специалист Oracle Digital в России, СНГ и Центральной Азии, Роман Рахамимов, старший технический специалист Oracle Digital в России, СНГ и Центральной Азии.

Программа мероприятия, а также условия регистрации доступны на сайте конференции.