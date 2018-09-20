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101 млрд тг— объем рынка e-commerce в РК

Oracle Customer Day. Алматы

Конференция, посвященная решениям Oracle в области больших данных, машинного обучения и обеспечения безопасности.

Мероприятие пройдет 21 сентября 2018 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty.

Приглашаем вас провести время в компании экспертов Oracle в области облачных вычислений и управления ИТ-ресурсами в рамках Oracle Customer Day.

На мероприятии вы узнаете о:

— современных подходах к развитию ИТ, обусловленных цифровой трансформацией;
— решениях в сфере оптимизации бизнес-процессов, обеспечивающие новый уровень качества обслуживания;
— использовании инновационных технологий для создания уникальных услуг.

Особое внимание мы уделим теме безопасности в финансовом и смежных отраслях.

Ключевые темы конференции:

— Большие данные. Как использовать уже накопленные данные во благо бизнеса?
— Машинное обучение. Использование возможностей нейросетей для построения прогнозов продаж и не только.
— Интеграция данных. Консолидация данных из различных источников для управления и анализа.
— Обеспечение безопасности. Как обеспечить безопасный доступ к чувствительным данным?

В качестве спикеров на конференции выступят Мария Коваленко, руководитель отдела продаж Oracle Digital в России и Казахстане, Алексей Захаров, руководитель подразделения консалтинга продаж Oracle Digital в России, СНГ и Центральной Азии, Глеб Маркевич, старший технический специалист Oracle Digital в России, СНГ и Центральной Азии, Роман Рахамимов, старший технический специалист Oracle Digital в России, СНГ и Центральной Азии.

Программа мероприятия, а также условия регистрации доступны на сайте конференции.

Организатор — PROFIT Events
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-20, 317-14-92

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