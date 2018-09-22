World Digital Mining Summit. Тбилиси

На одной площадке соберутся самые известные представители индустрии майнинга криптовалют.

В Грузии пройдет World Digital Mining Summit. Он соберет более 30 известных спикеров и более тысячи участников из 70 стран мира. Среди них — майнеры криптовалют, производители оборудования для криптодобычи и криптоферм, представители майнинг-пулов. Саммит станет первым специализированным мероприятием для майнеров криптовалют на территории стран СНГ.

Участники получат возможность в течение трех дней обменяться мнениями о развитии отрасли и предстоящих преобразованиях, поделиться опытом и найти новые возможности для роста.

Ключевыми спикерами саммита о майнинге станут такие лидеры криптоиндустрии, как CEO крупнейшего производителя оборудования для майнинга Bitmain Джихан Ву (Jihan Wu), глава Bitcoin.com и известный биткоин-миллионер Роджер Вер (Roger Ver), CEO платформы для криптоинвесторов и трейдеров Bitkan Ю Фанг (Yu Fang), а также глава Genesis Mining Марко Стренг (Marco Streng).

Узнать более подробную информацию о саммите и подать заявку на участие можно на сайте мероприятия.