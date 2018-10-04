Следите за новостями

Цифра дня

72,7 млн операций в интернете по картам за I полугодие 2018

Kaz’Hack’Stan. Алматы

Конференция ставит целью решить проблему недостатка специалистов ИБ.

Мероприятие пройдет 5 октября 2018 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Тимирязева 42, «Атакент», дом приемов «Бакшасарай»

В Алматы пройдет очередная ежегодная конференция «Kaz’Hack’Stan», посвященная практическим вопросам кибербезопасности. В 2017 году мероприятие посетило около 2200 человек, а с учетом видеотрансляции охват аудитории превысил 5 тысяч человек из 25 стран.

Реализация государственных программ «Цифровой Казахстан» и «Киберщит Казахстана» требует большое количество квалифицированных кадров, крайне недостаточных в настоящее время. Конференция «Kaz’Hack’Stan» ставит целью решить проблему недостатка специалистов ИБ путем массового обучения участников лучшим мировым практикам и возможности обмена опытом с ведущими экспертами-практиками этой области. Основной особенностью конференции является отсутствие рекламного контента, качество и актуальность докладов.

В списке спикеров мероприятия — эксперты компаний Cisco, Microsoft, Positive Technologies, Mail.ru, Yandex, Avalanche, Deteact, MER Group, PUSHRET, «PACIFICA», Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК, АО «НИТ» и РГП «Государственная техническая служба». Мероприятие проводится при поддержке Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию.

Организатор — ЦАРКА
+7 (7172) 47-84-13

 Добавить в Google Calendar