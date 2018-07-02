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Demo Day международной программы акселерации Fintechstars. Астана

Цель — создать в Казахстане мировую финтех-платформу.

Мероприятие пройдет 3 июля 2018 года
Место проведения — г. Астана, Конгресс-центр, ул. Мангилик Ел, 55

Международный финансовый центр «Астана» совместно со швейцарской группой компаний Seedstars и частным локальным игроком, Бизнес-инкубатором MOST, запускает первую международную программу акселерации Fintechstars.

В течение месяца мы будем принимать заявки на участие от финтех-стартапов из Казахстана, стран Центральной и Юго-Восточной Азии, СНГ и Восточной Европы. Соберем 10 лучших проектов в Астане, дадим посевные инвестиции в размере 20 тыс. долларов, и начнем трехмесячную работу над развитием проектов. Направления стартапов — FinTech, InsurTech, E-commerce.

К программе будут привлечены менторы и эксперты локального и международного рынков. По окончанию программы пройдет Demo Day, на котором участники презентуют свой проект и получат возможность дополнительного финансирования до 350 тыс. долларов для выхода на международный рынок.

Наша большая цель — создать в Казахстане мировую финтех-платформу. Совместно с государством в лице МФЦА и международным игроком, Seedstars, мы создадим все условия для реализации нашей цели.

Прием заявок открыт на сайте.

Организатор — Бизнес-инкубатор MOST
г. Алматы, ул. Джандосова, 55/5, оф. 17
+7 (727) 317-71-55, +7 (701) 245-23-71

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