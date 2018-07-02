Demo Day международной программы акселерации Fintechstars. Астана

Цель — создать в Казахстане мировую финтех-платформу.

Международный финансовый центр «Астана» совместно со швейцарской группой компаний Seedstars и частным локальным игроком, Бизнес-инкубатором MOST, запускает первую международную программу акселерации Fintechstars.

В течение месяца мы будем принимать заявки на участие от финтех-стартапов из Казахстана, стран Центральной и Юго-Восточной Азии, СНГ и Восточной Европы. Соберем 10 лучших проектов в Астане, дадим посевные инвестиции в размере 20 тыс. долларов, и начнем трехмесячную работу над развитием проектов. Направления стартапов — FinTech, InsurTech, E-commerce.

К программе будут привлечены менторы и эксперты локального и международного рынков. По окончанию программы пройдет Demo Day, на котором участники презентуют свой проект и получат возможность дополнительного финансирования до 350 тыс. долларов для выхода на международный рынок.

Наша большая цель — создать в Казахстане мировую финтех-платформу. Совместно с государством в лице МФЦА и международным игроком, Seedstars, мы создадим все условия для реализации нашей цели.

Прием заявок открыт на сайте.