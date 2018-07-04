Seedstars Astana 2018. Астана

Конкурс стартапов на посевной стадии.

Seedstars World, глобальное соревнование seed-stage стартапов в странах с развивающимся рынком и быстрорастущей стартап-экосистемой, открывает прием заявок для технологических стартапов в Казахстане на участие в питчинге Seedstars Astana 2018. Участники, успешно прошедшие отбор, получат возможность выступить на глобальном Seedstars Summit, который пройдет весной 2019 года.

Проекты, отобранные для участия в мероприятии Seedstars Astana, должны быть не старше 2 лет, привлечь менее 500 000 долларов США финансирования на данный момент, создать минимально жизнеспособный продукт (MVP), и, желательно, иметь первых пользователей продукта.

Для команды Seedstars важен еще один критерий — региональная и глобальная масштабируемость проекта. Благодаря сильной сети международных партнеров, таких как Merck, SPECo, Enel или Continental организаторы конкурса ищут смарт-стартапы, которые занимаются региональными проблемами и разрабатывают прибыльные продукты, способные устойчиво развиваться на глобальном рынке.

Прием заявок на соревнование открыт до 1 июля. После тщательного отбора команда Seedstars пригласит до 12 лучших стартапов на питчинг-мероприятие 5 июля в Astana Hub, где они представят свои проекты и будут бороться за возможность участвовать в соревнованиях на Seedstars Summit.

Чтобы предоставить местным предпринимателям эту возможность, Seedstars тесно сотрудничает с Бизнес-инкубатором MOST, который представляет соревнование в Казахстане в течение года. Цель Seedstars — сосредоточить внимание на предпринимателях на развивающихся рынках, особенно ориентируясь на решения, которые согласуются с целями устойчивого развития ООН. Чтобы реализовать это, Seedstars World отправляется в более чем 65 стран в поисках самых инновационных стартапов посевной стадии, предоставив им возможность выиграть до миллиона долларов США и стать частью глобального сообщества предпринимателей, инвесторов, представителей бизнес компаний, акселераторов и медиа. За последние 5 лет участники саммитов Seedstars собрали более 92 млн США финансирования в совокупности и создали более 2 100 рабочих мест по всему миру.

Услышать презентации 12 отобранных стартапов 5 июля могут все желающие, предварительно зарегистрировавшись.

Регистрация гостей.

Регистрация стартапов.