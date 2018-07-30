Бесплатная магистратура для программистов от Satbayev University. Казахстан

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Институт Информационных и телекоммуникационных технологий Satbayev University объявил о старте отбора талантливых IT-специалистов для получения гранта на обучение в магистратуре по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение».

«Мы ищем бакалавров, которые закончили университет по IT-специальности, владеющих английским языком на достаточном уровне», — отмечают представители Satbayev University.

Предпочтение будет отдаваться специалистам, которые владеют следующими навыками: ASP.NET; Microsoft SQL Server; SQL/Transact-SQL; Angular. Ограничений по возрасту для соискателей нет. В отборе могут принять участие только граждане Казахстана. Решение о присуждении гранта принимает экспертный совет.

Для поступления необходимо:

— Пройти онлайн-регистрацию, после которой будет выслан профориентационный тест.

— Сдать документы для поступления в магистратуру. Срок подачи документов — со 2 июля по 31 июля 2018 г. Подробнее о том, как поступить на магистратуру, читайте здесь. Предусмотрена ранняя регистрация.

— Пройти профориентационный тест, который будет проводиться в несколько потоков, в период с 20 июня по 20 августа 2018 г. По итогам результата тестов пройдет Skype-собеседование. Результаты профориентационного теста будут зачтены в качестве результатов сдачи вступительного экзамена по специальности.

— Сдать комплексное тестирование по английскому языку. Тестирование проводится Национальным центром тестирования министерства образования и науки РК в период с 10 по 15 августа 2018 г.

Победитель конкурса сможет пройти обучение в одном из лучших технических вузов страны. Он получит опыт и знания от реальных разработчиков программных продуктов и действующих специалистов Oracle, IBM, Microsoft, практические навыки по анализу и моделированию информационных систем, FPGA programming, webdevelopment, промышленные сертификаты от мировых производителей программного обеспечения.

В случае возникновения дополнительных вопросов вы можете обратиться по следующим номерам +7 (727-25) 7-70-74, 257-71-92, +7 (701) 764-10-82 или на электронный адрес.