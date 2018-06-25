Smart Oil and Gas. Атырау

Ключевой темой саммита станет цифровая трансформация нефтегазового сектора.

25-26 июня в Атырау состоится международный отраслевой саммит «Smart Oil and Gas: Цифровизация. Технологии. Лидерство». Он соберет представителей из семи стран для обмена опытом в сфере цифрового нефтегаза. Организовано мероприятие при поддержке министерства энергетики РК и министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Ключевой темой саммита станет цифровая трансформация нефтегазового сектора. В рамках программы саммита будет рассмотрен лучший опыт Казахстана и мировые кейсы применения новейших технологий, определения эффективных стратегий для компаний нефтегазовой промышленности в условиях перехода на цифровые модели управления.

Своим опытом в области информатизации поделятся представители казахстанских и зарубежных компаний:

— Эйнар Ландре, ведущий аналитик ИТ, Equinor, Норвегия

— Шаруль Рашид, главный инженер — инструменты и управление, Petronas, Малайзия

— Камран Хамматов, руководитель технической группы SAP и старший разработчик ИТ-решений, SOCAR Polymer, Азербайджан

— Болат Нсанбаев, директор департамента автоматизаций производства и информационных технологий АО «Эмбамунайгаз»

— Талгат Махамбетов, директор департамента информационных технологий и АСУТП АО РД «КазМунайГаз»

В рамках саммита предусмотрены технологический тур на месторождение «Тенгизшевройл», а также специальная обучающая программа для лидеров «Цифровая трансформация нефтегазового сектора» от «Лаборатории Касперского».

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.