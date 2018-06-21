Третий Центрально-Азиатский форум по управлению интернетом. Астана

Форум соберет региональных и международных экспертов, чтобы оценить текущее развитие интернета и определить подходы к его регулированию.

Главная цель третьего Центрально-Азиатского форума по управлению интернетом — укрепление существующей открытой площадки для обсуждения вопросов политики по управлению интернетом в странах Центральной Азии. В рамках форума будут подняты вопросы кибербезопасности и свободы регулирования интернета, развития DNS индустрии и расширения доступа к интернету, также будут рассмотрены глобальные и национальные подходы к управлению сети интернет.

Форум соберет региональных и международных экспертов, чтобы оценить текущее развитие интернета и его влияние на социально-политические и экономические изменения в регионе, определить наиболее сбалансированные подходы к политическому и техническому регулированию и управлению интернетом, а также обозначить рекомендации для развития политик, основанных на региональных и международных практиках.

Форум организован правительством РК, Общественным Фондом «Правовой медиа-центр» и Центром анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

Для участия в форуме необходима предварительная регистрация.