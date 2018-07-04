Выставка ИТ-решений. Астана
Бизнес сможет представить свои решения для государственных органов и других организаций.
Мероприятие пройдет 5 июля 2018 года
Место проведения — г. Астана
АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» по итогам Дней цифровизации планирует организовать выставку готовых ИТ-решений от казахстанских ИТ-компаний, которая пройдет в день открытия Astana Hub с участием Президента РК.
В течение 2-3 дней ИТ-компании будут демонстрировать свои готовые решения для государственных органов и других организаций.
Для участи в выставке ИТ-компаниям необходимо продемонстрировать готовый проект и направить информацию по продукту. Окончательный срок предоставления проектов — 15 июня 2018 года.
Организатор — АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»»
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