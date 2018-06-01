Codenjoy. Алматы

Теперь ты можешь и кодить, и получать от этого массу fun’а.

Codenjoy — это мини-хакатон для тех, кто любит программирование, искусственный интеллект и сражения ботов. Можно пробовать разные платформы, подходы и языки программирования, играть самому или с напарником.

Что мы будем делать на Codenjoy? Участникам представят игру платформы Codenjoy, для которой нужно написать своего бота (AI) и набрать максимальное количество очков в финале. В начале игры организаторы EPAM представят практики TDD, парного программирования и Clean Code.

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации. Количество мест ограничено. Каждая заявка рассматривается индивидуально, результат будет отправлен на указанный вами email.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 18.00.