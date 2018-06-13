Blockchain Conference Astana 2018. Астана

Мероприятие пройдет уже во второй раз и обещает быть самым долгожданным финтех-событием Казахстана.

14 июня 2018 года в Астане во второй раз пройдет главная Blockchain-конференция Центральной Азии — Blockchain Conference Astana. На международном событии соберутся лидеры блокчейн- и крипто-индустрии, чтобы построить правильный путь к цифровой экономике Казахстана.

Что ждет гостей Blockchain Conference Astana 2018?

— Доклады от ведущих спикеров со всего мира

— Дискуссионные панели на самые актуальные темы

— Выставочная зона

Участниками Blockchain Conference Astana станут представители банковского и финансового сектора, энергетической, нефтегазовой и save-energy сфер, владельцы финтех-компаний, а также делегаты государственных институтов. Организатор события, компания AroundB, в портфолио которой более 30 финтех-мероприятий по всему миру, тщательно подходит к выбору спикеров и подготовке программ. Совсем скоро станут известны имена первых докладчиков конференции этого года, поэтому следите за анонсами мероприятия.

О чем будем говорить?

Сегодня всех волнуют вопросы взаимодействия криптовалютной индустрии с банками, использования технологии блокчейн в различных сферах, и, конечно, регулирования криптовалют на государственном уровне. Об этом, а также о том, как Казахстану оказаться на шаг впереди и занять нишу на мировой криптоарене, мы и поговорим на Blockchain Conference Astana.

Темы конференции:

— Технология Блокчейн для Республики Казахстан — сферы применения и новые пути развития страны

— Криптовалюты и токены

— ICO — что будет с многомиллиардной машиной в 2018 году

— Смарт-контракты — изменят ли они укоренившиеся стандарты

— Крипто-экономика — что она даст миру в ближайшем будущем

— Регулирование и правовое поле для криптоавтивов в Казахстане

Blockchain Conference Astana: как это было в 2017?

В 2017 году Казахстан уже продемонстрировал интерес к технологии и криптовалютам. В прошлом году конференция принимала более 20 спикеров, среди которых были представители из Казахстана, Украины, России, Бельгии, Великобритании и Швейцарии. Обсудить применение блокчейн в финансовом мире, в сфере энергетики, а также роль данной технологии для eGov и evoting пришло 250 участников — практически рекордное количество для первого крипто-события страны. В рамках конференции были представлены лучшие кейсы от ведущих мировых компаний Microsoft, IBM, Deloitte, KPMG.

Blockchain Conference Astana обещает быть самым долгожданным финтех-событием Казахстана. Подробная программа события в скором времени появится на сайте мероприятия. Подписывайтесь на новости, чтобы быть в курсе самых актуальных новостей индустрии. Let’s Blockchain this world together!

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