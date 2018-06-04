Тренинг «Владелец продукта. Краткий курс выживания». Алматы

2 дня, 10 подходов, 29 инструментов, 18 упражнений.

Краткий курс выживания — тренинг для владельцев продуктов, которые хотят научиться создавать эффективные и удобные для пользователей сервисы. Курс будет полезен начинающим менеджерам продукта, аналитикам и менеджерам проектов.

Чему вы научитесь на тренинге?

— Поймете роль владельца продукта. Задачи, основные зоны ответственности, road map профессионального развития менеджера продукта.

— Получите опыт использования инструментов. На практике попробуете ключевые инструменты продуктовой разработки.

— Освоите рабочие процессы. Формирование продуктовой команды, запуск продуктовой разработки в кроссфункциональной команде.

— Запланируете дальнейшие шаги. Сформируете road map изменений, которые вы можете запустить в вашей команде после прохождения тренинга.

Тренинг проведут Дарья Рыжкова (Москва) и Владимир Меркушев (Алматы). Дарья начинала свой профессиональный путь как системный аналитик в системном интеграторе, а затем несколько лет проработала в IT-подразделении банка. Не понаслышке знакома с проблемами крупных компаний при работе с продуктами. С 2013 года занимала позицию менеджера продуктов в онлайн-кинотеатре ivi.ru. При ее непосредственном участии были запущены обновленные музыкальные и детские приложения онлайн-кинотеатра для мобильных устройств и SmartTV. С апреля 2015 года присоединилась к коллективу команды Octoberry и ScrumTrek в качестве Product Owner-a.

Владимир — профессионал в области управления интернет-проектами и продуктами с более чем 10-летним опытом. Руководил разработкой интернет-сервисов для рынков России, Казахстана и Великобритании. Своей главной целью считает сделать продукт максимально удобным, полезным для клиентов и прибыльным для владельца. Последние пять лет работает с продуктами для сервисов объявлений (классифайдов) и маркетплейсов. Был директором по продуктам в компании «Колеса, Крыша, Маркет», менеджером продукта в Авито и Яндексе. Сейчас занимается собственным стартапом и дает частные консультации.

Стоимость тренинга —135 000 тенге. Цена действует для первых 20 участников. Количество мест ограничено. Вы можете зарегистрироваться и оплатить участие онлайн.