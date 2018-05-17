InternetCA-2018. Алматы

Ключевая тема форума — «СМИ, государство, общество: цифровая безопасность и медиаграмотность».

17-18 мая в Алматы состоится IX Центральноазиатский интернет-форум «Развитие интернет-сферы в Центральной Азии InternetCA-2018». Форум традиционно проводится Международным центром журналистики MediaNet в партнерстве и при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане и Фонда им. Конрада Аденауэра. Тема форума – «СМИ, государство, общество: цифровая безопасность и медиаграмотность».

Основные темы обсуждения:

- Роль государства, СМИ и общества в развитии информационного пространства

- Влияние интернета на конструирование реальности

- Цифровая безопасность, защита персональных данных

- Свобода слова в Центральной Азии, возможности СМИ

- Медиаграмотность аудитории, как эффективный инструмент борьбы с пропагандой и фейковыми новостями

- Ксенофобия, язык вражды

- Роль государства в регулировании медиасферы

Спикерами мероприятия выступят эксперты из Германии, Чехии, России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана. В форуме также участвуют казахстанские независимые эксперты, представители государственных органов и неправительственных организаций, журналисты, блогеры, юристы, интернет-активисты.

Мероприятие пройдет 17 мая с 09.30 до 18.00, 18 мая – с 09.30 до 14.00. Начало регистрации - 9:30, начало мероприятия - 10:00.

Для регистрации в качестве гостя необходимо заполнить форму. Организаторы известят вас о статусе вашей заявки до 15 мая 2018 г.