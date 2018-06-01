BIFF2018. Бишкек

Ключевая тема форума — «Тренды в финансовой сфере. Вектор дальнейшего развития».

1 и 2 июня в Бишкеке пройдет Бишкекский Международный Финансовый Форум BIFF2018. Мероприятие посвящено актуальным вопросам в финансовой сфере, в том числе перспективам дальнейшего развития платежных технологий и сервисов, вопросам кибербезопасности, внедрения зеленых технологий и развития устойчивого финансирования. Ключевая тема мероприятия — «Тренды в финансовой сфере. Вектор дальнейшего развития».

Бишкекский Международный Финансовый Форум является крупным мероприятием профессионального финансового сообщества в Кыргызской Республике. Ежегодно он собирает около 300 участников, представителей банковских и микрофинансовых кругов, местных и зарубежных представителей финансово-кредитных учреждений, поставщиков различного оборудования и IT-решений, платежных организаций, операторов мобильной связи, страховых и финансовых компаний, независимых экспертов и аналитиков, представителей регулирующих органов, владельцев бизнеса и других заинтересованных компаний.

Для участия в форуме необходима предварительная регистрация.