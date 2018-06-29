Акция «Дарим эмоции». Алматы
При покупке антивирусного решения «Лаборатории Касперского» — эмоции в подарок.
Вы давно мечтали о полете на параплане? Вам каждую ночь снится прыжок с парашютом? Тогда не упускайте шанс приобрести лицензии антивирусных решений «Лаборатории Касперского» до 30 июня и, наконец, осуществить свою мечту.
Порой сидя в офисе, защищая рабочие станции сотрудников, настраивая серверное оборудование и сражаясь с DDoS атаками, так не хватает захватывающих дух эмоций, будоражащих сознание, повышающих выброс адреналина. Почувствуйте встречный ветер, ощутите весь спектр чувств и эмоций от обеспечения безопасности вашей компании.
Расширяйте горизонты возможностей вместе с InformConsulting.
В акции учувствуют базовые, миграция, дозакуп лицензий Kaspersky Cloud, Kaspersky for Business Endpoint Security Select, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced, Kaspersky Total Security для бизнеса на сумму закупки:
— 100 000 тенге — 199 000 тенге: Катание на багги
— 200 000 тенге — 299 000 тенге: Полет на параплане
— 300 000 тенге — 499 000 тенге: Прыжок с парашютом (полет на автожире)
— 500 000 тенге — 899 000 тенге: Высший пилотаж на самолете
— 900 000 тенге — 999 999 тенге: Полет на воздушном шаре