Акция «Дарим эмоции». Алматы

При покупке антивирусного решения «Лаборатории Касперского» — эмоции в подарок.

Вы давно мечтали о полете на параплане? Вам каждую ночь снится прыжок с парашютом? Тогда не упускайте шанс приобрести лицензии антивирусных решений «Лаборатории Касперского» до 30 июня и, наконец, осуществить свою мечту.

Порой сидя в офисе, защищая рабочие станции сотрудников, настраивая серверное оборудование и сражаясь с DDoS атаками, так не хватает захватывающих дух эмоций, будоражащих сознание, повышающих выброс адреналина. Почувствуйте встречный ветер, ощутите весь спектр чувств и эмоций от обеспечения безопасности вашей компании.

Расширяйте горизонты возможностей вместе с InformConsulting.

В акции учувствуют базовые, миграция, дозакуп лицензий Kaspersky Cloud, Kaspersky for Business Endpoint Security Select, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced, Kaspersky Total Security для бизнеса на сумму закупки:

— 100 000 тенге — 199 000 тенге: Катание на багги

— 200 000 тенге — 299 000 тенге: Полет на параплане

— 300 000 тенге — 499 000 тенге: Прыжок с парашютом (полет на автожире)

— 500 000 тенге — 899 000 тенге: Высший пилотаж на самолете

— 900 000 тенге — 999 999 тенге: Полет на воздушном шаре

Акция проходит со 2 апреля по 30 июня 2018 года.