SAP Forum 2018. Астана

Руководители различных организаций, ведущие компании-разработчики и представители международных лидеров ИТ-индустрии соберутся для обсуждения невероятных возможностей современных технологий.

Компании SAP проведет в Астане крупнейшую ежегодную бизнес-конференцию SAP Forum Астана. В этом году ворум пройдет под девизом «Видеть больше». Более 900 руководителей различных организаций корпоративного и государственного секторов Казахстана, ведущие компании-разработчики программных продуктов, представители международных лидеров ИТ-индустрии соберутся вместе с целью обсуждения невероятных возможностей современных технологий, позволяющих вывести бизнес на принципиально новый «цифровой» уровень.

Ключевыми темами форума станут:

— Цифровое государство

— Цифровая индустрия

— Инновационные технологии

Деловая программа SAP Forum Астана состоит из открывающей пленарной сессии, после которой начнут свою работу параллельные тематические сессии. Приглашенными экспертами будут представлены кейсы по различным направлениям применения цифровых технологий. Всего более 70 спикеров поделятся опытом внедрения цифровых технологий, представят истории успеха предприятий, вступивших на путь технологических изменений.

В течение всего времени работы Ффорума будет проходить выставка инновационных технологий SAP и партнеров.

Для участия в форуме необходима предварительная регистрация.