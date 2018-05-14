«Объединяя мир: новые решения для нового поколения». Алматы

UTTC соберет партнеров на ежегодной конференции

15 мая в Алматы компании UTTC и Secnet EECA проведут ежегодную партнерскую конференцию «Объединяя мир: новые решения для нового поколения». На мероприятии будут представлены уже популярные среди казахстанских потребителей решения, а также новинки для построения надежной сетевой инфраструктуры и ее защиты:

— Mimosa Networks — беспроводное оборудование операторского класса для построения линков на дальние расстояния.

— Redline Comunications — беспроводные устройства для использования на промышленных объектах.

— Corero Network Security — система предотвращения и отражения DDoS атак.

— Wallix — решение для контроля и привилегированного управления доступом к вашей корпоративной сети.

— AudioCodes — мультисервисные бизнес-шлюзы и IP-телефоны, а также решения на базе унифицированных коммуникаций (UC) для упрощения и ускорения бизнес-процессов.

— Mitel — решения в области унифицированных коммуникаций и предоставления услуг для корпоративного бизнес-общения.

Кроме того, группа компаний UTTC представит новинки:

— Alien Technology — решения на базе технологии радиочастотной идентификации (RFID-метки, считыватели и интегральных схем (IC).

— Altierre — электронные ценники с малым энергопотреблением для динамического изменения цен, продвижения товаров и распространения информации о продукции в магазинах.

— Multitech Systems — системы связи, которые являются связующим звеном между IoT и датчиками сбора информации и сетями передачи данных c использованием LoraWan.

В мероприятии примут участие представители производителей, с которыми участники смогут обсудить современные тенденции ИТ и телеком-рынка, обменяться опытом использования представленных решений и задать все интересующие вопросы по оборудованию.

Участие в конференции бесплатное при условии предварительной регистрации.