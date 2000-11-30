VMware vForum 2018. Алматы

VMware Roadshow приобрело новые масштабы.

Вы администрируете инфраструктуру своей компании? Или руководите теми, кто администрирует? Или и то, и другое сразу? Для вас мы проводим мероприятие VMware vForum, и, что важно, проводим его с доставкой в ваш город. С этого года VMware Roadshow приобрело новые масштабы и получило название vForum. 16 мая мероприятие пройдет в Алматы.

Программа:

09.00-10.00 — Регистрация

10.00-10.30 — keynote — VMware. Технический директор VMware Россия/СНГ Владимир Ткачев

10.30-11.00 — keynote — спонсор

11.00-11.30 — keynote — заказчик

11.30-12.00 — Кофе-брейк

12.00-12.45 — Обзор VMware vSAN. Что это и, главное, зачем вам это может быть нужно?

12.45-13.30 — Виртуальные сети и безопасность с NSX

13.30-14.30 — Обед, демонстрация Workspace One

14.30-15.15 — Построение безопасного современного рабочего пространства — Workspace One

15.15-16.00 — Класс решений Software Defined WAN (VeloCloud)

16.00-16.30 — Quiz — викторина

16.30-18.00 — Фуршет

Почему вам может быть это интересно?

— Много полезной информации о том, как создать наиболее удобную и гибкую ИТ-инфраструктуру для поддержки бизнеса и конечных пользователей.

— Обоснование внедрения технологий VMware с точки зрения бизнеса — какие результаты, экономию получит бизнес.

— Технические презентации по виртуализации сетей, систем хранения и «мобилизации» рабочих мест.

— Общение с коллегами и специалистами VMware в неформальной обстановке, возможность задать вопросы и получить на них ответы от первого лица.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.