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Kazakhstan Marketing Conference 2018. Алматы

Дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов профессионального сообщества маркетологов Казахстана.

Мероприятие пройдет 27 апреля 2018 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty.

27 апреля в Алматы состоится Kazakhstan Marketing Conference 2018, которая станет регулярной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов профессионального сообщества маркетологов Казахстана.

Ключевые темы программы Kazakhstan Marketing Conference 2018:

— Future of Marketing
— Каков он, страновой бренд Казахстана?
— Personalization and Data collection strategies
— Millennial case study: новое поколение потребителей

Приглашаем посетить конференцию собственников бизнеса, СЕО, директоров по маркетингу и бренд-менеджеров. Для участия в Kazakhstan Marketing Conference 2018 необходимо пройти регистрацию.

Организатор — СК Коммеск-Өмір
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19, уг. ул. Макатаева
+7 (727) 244-74-00

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