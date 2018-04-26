Kazakhstan Marketing Conference 2018. Алматы

Дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов профессионального сообщества маркетологов Казахстана.

27 апреля в Алматы состоится Kazakhstan Marketing Conference 2018, которая станет регулярной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов профессионального сообщества маркетологов Казахстана.

Ключевые темы программы Kazakhstan Marketing Conference 2018:

— Future of Marketing

— Каков он, страновой бренд Казахстана?

— Personalization and Data collection strategies

— Millennial case study: новое поколение потребителей

Приглашаем посетить конференцию собственников бизнеса, СЕО, директоров по маркетингу и бренд-менеджеров. Для участия в Kazakhstan Marketing Conference 2018 необходимо пройти регистрацию.