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734 декларации оформлено посредством ИС АСТАНА-1

Elearning Forum 2018. Алматы

Конференция для профессионалов, практиков и фанатов дистанционного обучения.

Мероприятие пройдет 17 — 18 мая 2018 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Абая, 2, университет КИМЭП, New building

ELForum во второй раз соберет игроков рынка дистанционного обучения Казахстана с целью узнать, обсудить и внедрить то, что действительно работает и гарантированно даст толчок eLearning-проектам. Это конференция-воркшоп для тех, кто находится в эпицентре развития онлайн-обучения. Для лидеров рынка eLearning и тех, кто стремится ими стать.

Вы в числе первых узнаете о EdTech-новинках и eLearning-трендах и уже на конференции четко спланируете свои действия на 2 года вперед. Вы услышите о новых способах монетизации и увеличения прибыли со своих онлайн-курсов, тренингов и вебинаров, заведете десятки новых знакомств, которые помогут вам выгодно масштабировать eLearning проект. Вы услышите реальные кейсы компаний, которым удалось повысить качество подготовки персонала через внедрение инструментов и технологий eLearning, узнаете, как разработать и запустить простую и эффективную систему корпоративного университета в своей компании, получите готовые инструменты и проверенные решения для мотивации и вовлечения сотрудников в онлайн-обучение.

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию.

Организатор — ООО «Актив-АйТи»
+7 (701) 411 67 95

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