Онлайн-презентация новой версии bpm’online. Казахстан

Продуктовые лидеры Terrasoft представят более 200 улучшений в CRM-продуктах и BPM-технологиях bpm’online.

18 апреля с 11:00 до 12:00 по московскому времени состоится онлайн-репортаж из R&D Terrasoft, где пройдет презентация новой версии bpm’online 7.12. За 60 минут в эфире продуктовые лидеры Terrasoft представят более 200 улучшений в CRM-продуктах и BPM-технологиях bpm’online для быстрого роста и развития организаций.

В списке ключевых инноваций bpm’online 7.12:

1. Универсальный механизм предиктивного скоринга — фокусируйтесь на работе с «горячими» клиентами.

2. Пользовательская настройка интеграций — объединяйте разрозненные приложения организации в единую цифровую экосистему.

3. Обновленные маркетинговые кампании — выбирайте лучшее время для коммуникаций с целевой аудиторией.

4. Расширенные инструменты управления бизнес-процессами — упростите работу с процессами на всех этапах: от первичной настройки до выполнения и мониторинга.

5. Улучшенная аналитика и отчетность — проводите глубокий анализ данных в интерактивном режиме.

Узнать о ключевых инновациях релиза, а также стать участником онлайн-презентации новой версии системы можно на сайте Terrasoft.

Присоединяйтесь и получите максимум возможностей для ускорения работы организации!