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Cisco DNA Forum. Алматы

Мы вступаем в совершенно новую эпоху, и нам нужна совершенно новая сеть. Сеть, которая сможет предугадывать запросы и реагировать на них намного быстрее — так быстро, как никогда раньше.

Мероприятие пройдет 19 апреля 2018 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Тимирязева 2д, отель HolidayInn Almaty.

Компания Cisco проведет в Алматы конференцию Cisco DNA Forum, посвященную новейшим сетевым технологиям Cisco. В мероприятии примут участие ведущие российские консультанты, которые расскажут об интуитивных сетях, автоматически подстраивающихся под изменения в сети и обеспечиващих ее безопасность.

Мы вступаем в совершенно новую эпоху, и нам нужна совершенно новая сеть. Сеть, которая сможет предугадывать запросы и реагировать на них намного быстрее — так быстро, как никогда раньше. На Cisco DNA Forum вы получите всестороннее представление о работе пользователей, устройств и приложений, а также узнаете, как обеспечить гарантированный уровень производительности сети с аналитикой данных в режиме реального времени и аналитикой архивных данных для изучения и даже обнаружения проблем до их возникновения. Речь идет о контекстно-зависимой сети: чем больше вы ее используете, тем осмысленнее она становится. Непрерывное обучение. Непрерывная адаптация. Непрерывная защита. В результате вы можете сократить время и расходы на обслуживание, направив все усилия на внедрение инноваций.

На конференции мы осветим следующие темы:

— Интуитивная сеть. Что это такое?
— Актуальные проблемы сети сегодня и современные требования к ней.
— Как развернуть сеть за 30 минут?
— Развертывание беспроводной сети. Легко и недорого!
— Подготовка персонала ИТ и ИБ к новому подходу.
— Сеть на страже самой себя.

Конференция пройдет в стиле фильма «Аватар». Эйва (древо Жизни) станет прекрасной метафорой интуитивной сети, где все элементы взаимосвязаны и действуют как единый организм.

Участие в конференции бесплатное при условии предварительной регистрации.

Организатор — PROFIT Events
Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Желтоксан, 104, оф. 22
+7 (727) 390-32-20, 317-14-92

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