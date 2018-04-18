Cisco DNA Forum. Алматы

Мы вступаем в совершенно новую эпоху, и нам нужна совершенно новая сеть. Сеть, которая сможет предугадывать запросы и реагировать на них намного быстрее — так быстро, как никогда раньше.

Компания Cisco проведет в Алматы конференцию Cisco DNA Forum, посвященную новейшим сетевым технологиям Cisco. В мероприятии примут участие ведущие российские консультанты, которые расскажут об интуитивных сетях, автоматически подстраивающихся под изменения в сети и обеспечиващих ее безопасность.

Мы вступаем в совершенно новую эпоху, и нам нужна совершенно новая сеть. Сеть, которая сможет предугадывать запросы и реагировать на них намного быстрее — так быстро, как никогда раньше. На Cisco DNA Forum вы получите всестороннее представление о работе пользователей, устройств и приложений, а также узнаете, как обеспечить гарантированный уровень производительности сети с аналитикой данных в режиме реального времени и аналитикой архивных данных для изучения и даже обнаружения проблем до их возникновения. Речь идет о контекстно-зависимой сети: чем больше вы ее используете, тем осмысленнее она становится. Непрерывное обучение. Непрерывная адаптация. Непрерывная защита. В результате вы можете сократить время и расходы на обслуживание, направив все усилия на внедрение инноваций.

На конференции мы осветим следующие темы:

— Интуитивная сеть. Что это такое?

— Актуальные проблемы сети сегодня и современные требования к ней.

— Как развернуть сеть за 30 минут?

— Развертывание беспроводной сети. Легко и недорого!

— Подготовка персонала ИТ и ИБ к новому подходу.

— Сеть на страже самой себя.

Конференция пройдет в стиле фильма «Аватар». Эйва (древо Жизни) станет прекрасной метафорой интуитивной сети, где все элементы взаимосвязаны и действуют как единый организм.

Участие в конференции бесплатное при условии предварительной регистрации.