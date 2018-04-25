CPA Life 2018. Санкт-Петербург

Пятая юбилейная конференция по интернет-рекламе и партнерскому маркетингу.

В Санкт-Петербурге состоится главное событие 2018 года - пятая юбилейная конференция по интернет-рекламе и партнерскому маркетингу CPA Life 2018. Ведущие спикеры рекламной индустрии и лучшие манимейкеры интернета расскажут о самых актуальных способах заработка в интернете в 2018 году и и представят прибыльные кейсы.

Отдельная часть конференции в этом году посвящена главному тренду 2017-2018 года - криптовалютам и технологии блокчейн. Участники смогут узнать, как заработать деньги в этой отрасли, как создать свой ICO и привлечь необходимые инвестиции с помощью инструментов интернет-рекламы.

Среди спикеров CPA Life 2018 - Сергей Хитров (CEO Adwad Group), Никита Фоминов (Яндекс), Вячеслав Прохоров (myTarget), Алексей Терехов (PR-директор Admitad), Александр Соколовский (эксперт по рекламе в социальных сетях), Никита Рвачев (AiTarget/Facebook) и др.

Полный список спикеров, а также подробную программу конференции вы найдете на сайте CPA Life 2018.

В конце мероприятия всех участников ждет AfterParty в стиле Звездных войн, где каждый из сможет погрузиться в атмосферу любимого фильма, увидеть лучшее шоу страны и пообщаться с топовыми специалистами интернет-рекламы и владельцами бизнеса в неформальной обстановке.

Купить билет на главное событие года в мире партнерского маркетинга и интернет-рекламы можно здесь. Спешите, в продаже остались последние билеты.