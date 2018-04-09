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Reimagine HPE 2018. Астана

Конференция компании HPE, посвященная сотрудничеству бизнеса и государства в реализации программы «Цифровой Казахстан».

Мероприятие пройдет 10 апреля 2018 года
Место проведения — г. Астана, ул. Достык, 16, The Ritz-Carlton, Astana.

Мы живем в мире, в котором технологии, приложения и данные движут цифровую трансформацию, преобразовывая рынки и меняя то, как мы живем и работаем. Hewlett Packard Enterprise приглашает вас узнать, как вовремя распознать преимущества новых идей и реализовать новые бизнес возможности, опережая конкурентов. Не упустите возможность ускорить трансформацию своего бизнеса. Присоединяйтесь к конференции Reimagine 2018 для того, чтобы своими глазами увидеть, как сделать гибридные ИТ простыми, продвигать инновации с помощью Intelligent Edge и реализовывать комплексные проекты с сервисами от HPE Pointnext.

На конференции Reimagine 2018 представители НРЕ, партнеры и клиенты обсудят сотрудничество бизнеса и государства в реализации программы «Цифровой Казахстан».

В рамках Reimagine 2018 вы сможете:

— Обсудить важность и преимущества цифровизации корпоративного и государственного секторов
— Узнать еще больше о передовых технологиях обработки и хранения данных, ведения бизнес процессов, улучшения аналитики
— Реализовать новые бизнес возможности и узнать, как воспользоваться преимуществами новых индустриальных трендов
— Посетить демо-стенды, где будут представлены гиперконвергентные и облачные решения, решения по High-Performance Computing, Aruba, PointNext, СХД
— Пообщаться с экспертами компании НРЕ и партнерами конференции.

Предварительная программа, подробности конференции и регистрация доступны на официальном сайте конференции.

Организатор — Представительство НРЕ в Казахстане
+7 (727) 355-35-50

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