MoneyDay. Алматы
Площадка для обсуждения тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.
В Алматы состоится конференция MoneyDay, которая является новым событием в сфере банковских технологий. MoneyDay — это площадка для обсуждения тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. Конференция соберет специалистов из банков стран СНГ, телекома, финансовых компаний и тех, чья ежедневная работа связана с развитием финансовых продуктов и сервисов.
Наша цель — создать платформу для:
— Демонстрации инновационных, успешных проектов и решений
— Открытого диалога и рождения новых идей
— Эффективного нетворкинга и поиска новых партнеров.
К участию в конференции приглашаются представители национальных банков стран СНГ, а также отечественных и зарубежных банков второго уровня, операторов сотовой связи, электронных платежных систем, систем мобильных платежей, разработчиков оборудования и программного обеспечения, контент- и сервис-провайдеров.
Гости конференции увидят презентации от ведущих спикеров с кейсами, поучаствуют в панельных дискуссиях, где эксперты поделятся своим мнением и опытом, ознакомятся с историями успеха и бизнес-кейсами. За один день участники смогут обменяться опытом, наладить полезные деловые контакты, найти партнеров.
Основные темы конференции:
— Безналичная экономика и цифровые деньги
— Платформа OpenAPI в финансовом секторе. Перспективы
— Опыт автоматизации CRM в крупнейших банках
— Современные каналы взаимодействия с клиентами банка
— Виртуальный офис/маркетплэйс в банке. Сервисы в публичной и авторизованной зоне
— Возможности голосовой аутентификации клиентов. Успешный кейс внедрения
— Автоматизация банка от А до Я. Опыт продажи продуктов онлайн.
Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.