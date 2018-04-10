MoneyDay. Алматы

Площадка для обсуждения тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.

В Алматы состоится конференция MoneyDay, которая является новым событием в сфере банковских технологий. MoneyDay — это площадка для обсуждения тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. Конференция соберет специалистов из банков стран СНГ, телекома, финансовых компаний и тех, чья ежедневная работа связана с развитием финансовых продуктов и сервисов.

Наша цель — создать платформу для:

— Демонстрации инновационных, успешных проектов и решений

— Открытого диалога и рождения новых идей

— Эффективного нетворкинга и поиска новых партнеров.

К участию в конференции приглашаются представители национальных банков стран СНГ, а также отечественных и зарубежных банков второго уровня, операторов сотовой связи, электронных платежных систем, систем мобильных платежей, разработчиков оборудования и программного обеспечения, контент- и сервис-провайдеров.

Гости конференции увидят презентации от ведущих спикеров с кейсами, поучаствуют в панельных дискуссиях, где эксперты поделятся своим мнением и опытом, ознакомятся с историями успеха и бизнес-кейсами. За один день участники смогут обменяться опытом, наладить полезные деловые контакты, найти партнеров.

Основные темы конференции:

— Безналичная экономика и цифровые деньги

— Платформа OpenAPI в финансовом секторе. Перспективы

— Опыт автоматизации CRM в крупнейших банках

— Современные каналы взаимодействия с клиентами банка

— Виртуальный офис/маркетплэйс в банке. Сервисы в публичной и авторизованной зоне

— Возможности голосовой аутентификации клиентов. Успешный кейс внедрения

— Автоматизация банка от А до Я. Опыт продажи продуктов онлайн.

Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.