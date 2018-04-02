Сезоны CRM и BPM. Практика построения общего центра обслуживания. Москва, онлайн

Первая открытая встреча в весенней серии мероприятий Террасофт, посвященная новым подходам в работе с клиентами и трансформации внутренних процессов организации.

Террасофт запускает серию открытых встреч с лидерами крупнейших организаций, которые поделятся опытом развития бизнеса в условиях сверхскоростей и постоянных изменений. В фокусе мероприятий — новые подходы в работе с клиентами, трансформация внутренних процессов, а также использование технологий в различных сферах деятельности предприятия.

Каждая встреча — это история о людях и компаниях, процессах и технологиях, которая вдохновит и станет катализатором больших или маленьких изменений. Общайтесь с экспертами, задавайте вопросы, делитесь своими идеями и опытом. Вас ждет интересная программа, чашечка вкусного кофе, а также много позитива! Вы сможете глубоко погрузиться в тематику встречи благодаря открытому обсуждению кейсов и опыту приглашенных экспертов. Узнайте больше о практических кейсах использования CRM- и BPM-инструментов bpm’online от продуктовых лидеров Террасофт.

Весенний сезон включает в себя цикл из шести встреч, первая из которых пройдет 3 апреля. Ее тема — Практика построения общего центра обслуживания. В рамках встречи спикеры поделятся своим опытом реализации модели Общего Центра Обслуживания (ОЦО) — прогрессивного подхода, позволяющего повысить эффективность бизнеса за счет унификации и оптимизации внутренних процессов компании.

В числе обсуждаемых вопросов:

— Предпосылки и цели внедрения ОЦО на предприятии

— Функции ОЦО и модель взаимодействия с потребителями услуг

— Специфика автоматизации процессов и полученные результаты

Спикеры встречи — Максим Сбытов, руководитель масштабного проекта по организации Центра сервисных решений в ЕВРАЗе, а также Станислав Кругляков, эксперт с опытом реализации более 30 консалтинговых проектов в роли процессного архитектора.

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации. При регистрации на онлайн-трансляцию вы получите доступ к онлайн-трансляциям каждой встречи весенних Сезонов CRM и BPM.