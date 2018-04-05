Рекламные технологии для бизнеса. Алматы

Вы узнаете о развитии рекламных технологий, аналитических и performance-инструментах Яндекса, а также о привлечении клиентов.

В Алматы состоится конференция Яндекса «Рекламные технологии для бизнеса». Мы поговорим о развитии рекламных технологий, аналитических и performance-инструментах Яндекса, а также о привлечении клиентов. На встрече вы получите практические рекомендации по работе с медийной рекламой — мы разберем такие важные темы для бизнеса, как маркетинговая воронка и юзабилити сайта.

Перед вами выступят руководители групп, менеджеры, эксперты интернет-маркетинга из Яндекса и директора компаний. Вас ждет свободное общение со спикерами и коллегами, много новых знакомств.

Участие в конференции бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому просим вас зарегистрироваться заранее. Если вы не сможете посетить конференцию, присоединяйтесь к нам онлайн — незадолго до начала мы пришлем вам письмо-напоминание со ссылкой на прямую трансляцию.