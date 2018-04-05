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Рекламные технологии для бизнеса. Алматы

Вы узнаете о развитии рекламных технологий, аналитических и performance-инструментах Яндекса, а также о привлечении клиентов.

Мероприятие пройдет 6 апреля 2018 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Тимирязева 2д, отель HolidayInn Almaty.

В Алматы состоится конференция Яндекса «Рекламные технологии для бизнеса». Мы поговорим о развитии рекламных технологий, аналитических и performance-инструментах Яндекса, а также о привлечении клиентов. На встрече вы получите практические рекомендации по работе с медийной рекламой — мы разберем такие важные темы для бизнеса, как маркетинговая воронка и юзабилити сайта.

Перед вами выступят руководители групп, менеджеры, эксперты интернет-маркетинга из Яндекса и директора компаний. Вас ждет свободное общение со спикерами и коллегами, много новых знакомств.

Участие в конференции бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому просим вас зарегистрироваться заранее. Если вы не сможете посетить конференцию, присоединяйтесь к нам онлайн — незадолго до начала мы пришлем вам письмо-напоминание со ссылкой на прямую трансляцию.

Организатор — Яндекс Казахстан
г. Алматы, пр. Достык, 43
+7 (727) 313-28-05

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