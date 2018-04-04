Brocade SAN 2018. Астана

Бесплатный семинар для технических специалистов и руководителей, занимающихся ИТ-инфраструктурой.

В Астане пройдет бесплатный семинар «Brocade SAN 2018» для технических специалистов и руководителей, занимающихся ИТ-инфраструктурой. Семинар проведет Сергей Целиков, системный инженер SAN (Россия и СНГ, Brocade Storage Networking, Broadcom). Также ожидается участие ОЕМ-партнеров.

Предварительная программа семинара:

09:00-09:30 — Регистрация, приветственный чай/кофе.

09:30–11:00 — С. Целиков. Основы Fibre Channel SAN.

11:00–11:30 — Перерыв, чай/кофе. Регистрация.

11:30–12:00 — С. Целиков. Новости Brocade Storage Networking, Broadcom — в мире, в России и СНГ.

12:00–13:00 — С. Целиков. Масштабирование и совместимость. SAN Health и supportshow. Использование лучших практик. Обучение и сертификация — большие изменения.

13:00–14:00 — Обед

14:00–15:30 — С. Целиков. Обзор продуктовой линейки Brocade SAN 6 поколения. Broadcom — HBA Emulex и карточки Ethernet. NVMe и NVMe over Fabrics.

15:30–16:00 — Перерыв. Чай/кофе.

16:00–16:30 — BNA и Fabric Vision.

16:30–17:30 — Вопросы и ответы. Окончание семинара.

Семинар пройдет с 9:00 до 18:00. Для участия в семинаре необходимо заполнить форму регистрации и отправить ее по адресам: 1 и 2. Подтверждение регистрации будет выслано не позже 3 апреля.