Brocade SAN 2018. Астана
Бесплатный семинар для технических специалистов и руководителей, занимающихся ИТ-инфраструктурой.
В Астане пройдет бесплатный семинар «Brocade SAN 2018» для технических специалистов и руководителей, занимающихся ИТ-инфраструктурой. Семинар проведет Сергей Целиков, системный инженер SAN (Россия и СНГ, Brocade Storage Networking, Broadcom). Также ожидается участие ОЕМ-партнеров.
Предварительная программа семинара:
09:00-09:30 — Регистрация, приветственный чай/кофе.
09:30–11:00 — С. Целиков. Основы Fibre Channel SAN.
11:00–11:30 — Перерыв, чай/кофе. Регистрация.
11:30–12:00 — С. Целиков. Новости Brocade Storage Networking, Broadcom — в мире, в России и СНГ.
12:00–13:00 — С. Целиков. Масштабирование и совместимость. SAN Health и supportshow. Использование лучших практик. Обучение и сертификация — большие изменения.
13:00–14:00 — Обед
14:00–15:30 — С. Целиков. Обзор продуктовой линейки Brocade SAN 6 поколения. Broadcom — HBA Emulex и карточки Ethernet. NVMe и NVMe over Fabrics.
15:30–16:00 — Перерыв. Чай/кофе.
16:00–16:30 — BNA и Fabric Vision.
16:30–17:30 — Вопросы и ответы. Окончание семинара.
Семинар пройдет с 9:00 до 18:00. Для участия в семинаре необходимо заполнить форму регистрации и отправить ее по адресам: 1 и 2. Подтверждение регистрации будет выслано не позже 3 апреля.